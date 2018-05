Tre campi in erba sintetica per le Universiadi 2019 di Napoli. La Giunta comunale ha approvato oggi tre delibere a firma del sindaco Luigi de Magistris riguardanti interventi di riqualificazione degli stadi Giorgio Ascarelli, Caduti di Brema e Comunale di San Pietro a Patierno. Per tutti e tre è previsto il completo rifacimento del campo di gioco mediante posa in opera di manto in erba sintetica. Per lo stadio Giorgio Ascarelli nel quartiere Ponticelli, intitolato al fondatore e primo presidente del Calcio Napoli, il progetto prevede anche l'installazione di una tribuna metallica prefabbricata nel settore ospiti con capienza 200 persone, la manutenzione degli spogliatoi e l'implementazione degli impianti esistenti finalizzata ad adeguare l'impianto sportivo alle prescrizioni della Fisu per le Universiadi. La seconda deliberazione è relativa all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione dello stadio comunale Caduti di Brema, in via delle Repubbliche Marinare: sono previsti interventi anche per la manutenzione degli spogliatoi e l'implementazione dell'impianto di illuminazione del campo. Infine, per quanto riguarda lo stadio comunale di San Pietro a Patierno, si prevede anche in questo caso l'implementazione degli impianti esistenti e in particolare quello di illuminazione del campo.

Venerdì 18 Maggio 2018, 18:15

