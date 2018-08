Napoli, piazza Vittoria: due coltellate per rapinare lo scooter

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 08:10

Sulla carta è considerato tra i luoghi meglio presidiati di Napoli, se non addirittura il più controllato. Il tratto di lungomare che da via Partenope si snoda fino a piazza Vittoria resta infatti una delle aree più battute dalle forze dell'ordine, al netto dei presìdi fissi organizzati dall'Esercito. Eppure proprio qui, a due passi dalla «promenade» dei grandi alberghi, e su uno dei percorsi più frequentati giorno e notte da napoletani e turisti, sabato sera si è verificato un fatto grave: una rapina sfociata nel sangue. Il lungomare come Ponticelli o Scampia? Certo non siamo a questo: eppure la zona di Chiaia si propone da tempo sempre più quale teatro di episodi di violenza microcriminale.I fatti. È sabato sera e sono da poco passate le dieci quando una coppia di coniugi - dopo essersi concessa un paio d'ore di relax cercando refrigerio nella brezza marina del tramonto torna a recuperare lo scooter parcheggiato poco distante. Marito e moglie non immaginano nemmeno ciò che sta per accadere. Messo in moto il mezzo l'uomo - un 54enne incensurato residente in città - si vede tagliare la strada da due centauri. Attenzione: perché il fatto succede in piazza Vittoria, a quell'ora affollatissima e piena di agenti (in divisa e in borghese) e militari dell'Esercito che presidiano l'accesso al varco pedonalizzato di via Partenope.