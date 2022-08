Spaccio nel quartiere Vasto: 25enne nigeriano arrestato durante la vendita di marijuana

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Venezia hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un giovane che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 11 bustine con 10 grammi circa di marijuana e 225 euro.

Il 25enne nigeriano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.