Calci e pugni ai poliziotti: 49enne denunciato a Napoli

Un 49enne napoletano è stato denunciato per oltraggio, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, ed accompagnato in una struttura ospedaliera, dopo aver aggredito gli agenti accorsi in un appartamento di via Epomeo per la segnalazione di una persona in forte stato di agitazione. I poliziotti, giunti nell'abitazione, hanno trovato l'uomo che minacciava gesti autolesivi e che, di fronte al tentativo di aiuto degli operatori, ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, sanificazione fai da te a Soccavo e Pianura IL BLITZ Rapinava le farmacie a Napoli,arrestato dopo mesi il presunto autore IL CASO Soccavo, la polizia arrestadue uomini per scippi e rapine

© RIPRODUZIONE RISERVATA