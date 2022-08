Napoli, vigile urbano investito da un automobilista multato

È stato investito dall'automobilista che aveva appena sanzionato. In piazza Carità a Napoli un agente ha riportato lesioni alla gamba, con una prognosi di 21 giorni. Tutto per una vettura parcheggiata in divieto di sosta, di intralcio alla circolazione. Dalle verifiche effettuate la macchina non aveva assicurazione. Da qui le sanzini. Ma, sopraggiunto sul posto, il conducente ha tentato la fuga, investendo appunto uno dei due agenti intervenuti nelle attività di controllo. Poi il pirata della strada è stato fermato e accompagnato al Comando della Polizia locale: non aveva con sé nemmeno un documento di riconoscimento. Denunciato, per il suo veicolo è scattato il sequestro.

