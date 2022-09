Napoli, al Vomero far west a piazza Vanvitelli: fugge all’alt e aggredisce i poliziotti, arrestato

Far west nel cuore del Vomero, nella centralissima zona di piazza Vanvitelli.



Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere la piazza hanno notato provenire a forte velocità da via Scarlatti un'auto il cui conducente, alla loro vista, si è dato alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

L’autovettura ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale ed innescando un inseguimento durante il quale ha impattato contro diverse autovetture in sosta cercando, altresì, di speronare la volante per poi terminare la sua corsa in via Caravaggio.

Inoltre l'uomo, una volta sceso dal veicolo, ha colpito uno degli agenti tentando di darsi alla fuga a piedi ma, non senza difficoltà e con il supporto di altre pattuglie, è stato definitivamente bloccato.

P.M., 28enne napoletano, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche e per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.