Martedì 26 Marzo 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 12:32

Per ridurre le criticità del ciclo dei rifiuti nel rispetto dell’Ordinanza emanata dal sindaco di Napoli, la polizia municipale ha effettuato controlli sul conferimento sia da parte dei residenti sia da parte dei gestori delle attività commerciali.Durante i controlli è stato riscontrato che la maggior parte delle sanzioni è scaturita dalla non osservanza della raccolta differenziata: nei contenitori i rifiuti erano gettati in maniera promiscua. Sono stati sanzionati un pub in via Morghen, una gastronomia sita in Via Bernini, un pub in via Bernini, un pub in Piazza Immacolata, un attività di telefonia in via Solimena, un bistrot in via Stasi, un pizzetteria in via Piscicelli ed un pub in via Luca Giordano. Sanzionati anche privati cittadini che gettavano nei cassonetti rifiuti solidi urbani fuori dagli orari previsti: le strade oggetto di controllo sono state via Mario Fiore, Via De Cicco, via Giotto e via Pietro Castellino.A seguito di numerose segnalazioni ed esposti che lamentavano i bidoncini dei rifiuti abbandonati sui marciapiedi al di fuori dei palazzi, gli agenti hanno verbalizzato condomini siti in via Pitloo, via Patini, via Arenella, via Luca Giordano, via Vaccaro, Via Piscicelli, via Pietro Castellino, via Merliani e via San Giacomo dei Capri.