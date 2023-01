Napoli, Wizz Air assume nuovi piloti: open day il 14 gennaio

Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia, invita tutti i candidati al suo open day per piloti il 14 gennaio a Napoli.

Solo nell'ultimo anno Wizz Air ha assunto più di 400 piloti, guidando la ripresa dell'industria aeronautica. Attualmente, la compagnia aerea sta reclutando in tutta la sua rete e offre opportunità di carriera a coloro che hanno scelto il proprio ufficio tra le nuvole.

Nell'ambito delle iniziative di Wizz Air per il reclutamento di personale di cabina, la compagnia aerea ospiterà un evento, che si terrà a Napoli presso NH Napoli Panorama Hotel di Via Medina a partire dalle 10:00. La registrazione non è obbligatoria.

Wizz Air sta attivamente reclutando capitani e primi ufficiali esperti con licenza Easa da inserire nelle sue basi europee in continua crescita (35 basi in 14 nazioni) anche attraverso il sito web di reclutamento piloti della compagnia aerea.

Tra i numerosi benefit che la compagnia aerea mette a disposizione dei suoi dipendenti, i piloti hanno l'opportunità di avanzare progressivamente e rapidamente nella loro carriera, di ottenere bonus aggiuntivi rispetto allo stipendio base, di poter prendere parte a una formazione di livello mondiale, di pilotare una flotta giovane e moderna di Airbus delle famiglie A320 e A321, di essere inquadrati con un contratto a tempo indeterminato, di un’assicurazione sull’eventuale perdita di licenza, sui viaggi e sulla vita e molti altri.