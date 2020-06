EasyJet choc sulla Calabria: «Terra di mafia e terremoti, e non attira i fan di Instagram...»

Cara #easyjet, questi sono solo alcuni dei posti “instagrammabili”.

La Calabria non ha certo bisogno di voi per poter attirare turisti italiani ed esteri. pic.twitter.com/XbZjjniWld — Anna (@annaficara99) June 23, 2020

Questi sono solo lo 0,001% dei posti non “instagrammabili” per Easy Jet rispetto a Venezia o Roma.

Sempre secondo loro, se volete venire in vacanza qui, dovete essere coraggiosi perché terra di mafia.

Io dico solo una cosa: vaffanculo @easyJet #easyjet #calabria pic.twitter.com/dHvicHFOor — acsecnarf (@f_r_a_1) June 23, 2020

Quel momento in cui ti accorgi di non avere posti instagrammabili come Roma e Venezia 😟#easyjet pic.twitter.com/1g4wkIzgH6 — Kevin Barbaro (@quiparlakevin) June 23, 2020

La compagnia aereaè finita nell’occhio del ciclone sui social per una scritta comparsa sul sito ufficiale, in una pagina che pubblicizza la. Se si fa una ricerca sugli aeroporti italiani e si seleziona infatti quello di, la descrizione chefa della regione non è esattamente delle più lusinghiere, con parole che a tratti sembrano persino uno scherzo.«Per un passaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria - si legge - Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti, e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram». Insomma da spaghetti, pizza e mandolino, per la compagnia aerea low cost britannica si è passati a«Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto», si legge ancora, rimarcando proprio la presunta tranquillità e assenza di turisti, magari per attirare chi - ancora spaventato dalla pandemia - vuole passare le sue vacanze in posti isolati. «Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate». «Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione», conclude la presentazione. Se sia una precisa strategia di psicologia inversa, non è dato sapere: nel frattempo, almeno per Twitter (dove #easyjet è finito rapidamente in tendenza) trattasi di figuraccia.