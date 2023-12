Morto Pasquale Versace, si occupò di Sarno dopo la terribile frana

Addio al professore Pasquale Versace, tra i massimi esperti di rischio idrogeologico, si occupò della città di Sarno nell’immediato post frana. In prima linea per la messa in sicurezza.

Docente di idrologia, costruzioni idrauliche e costruzioni marittime della facoltà di ingegneria, Università della Calabria, ex Vicecommissario per la sistemazione idrogeologica e di ricostruzione di Sarno e dei comuni della Campania colpiti dalle frane nel ’98.

Lo scorso 5 maggio organizzó una giornata di studio, “La lezione del 5 maggio 1998”, evidenziato vari tratti dalle colate rapide di fango, al contesto normativo, dall’intervento della protezione civile ai nuovi piani di gestione delle emergenze, dalla legge Sarno ai sistemi di allertamento per le frane. Il modello Sarno che resta un’opera idraulica complessa ed imponente, presa in considerazione anche ad Ischia.

Versace legato alla cotta di Sarno, ed una comunità da sempre riconoscente per la forte vicinanza ed il sostegno anche nelle opere di ricostruzione delle aree distrutte.