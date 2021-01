Vandali in azione nella zona di Episcopio a Sarno. Sono stati distrutti e divelti i dissuasori in cemento posti all'ingresso dell'area trasformata in una pista. E' una zona immersa nel verde, un anello della vasca di contenimento delle acque reflue, rientrante nelle opere di messa in sicurezza post frana, da anni è un luogo di riferimento e di ritrovo per i runners, i ciclisti e tante persone che percorrono l'area per attività fisica all'aperto.

Questa mattina la scoperta. I due pesanti dissuasori, per evitare che le auto entrino nell'area e quindi garantire la sicurezza della persone, sono stati distrutti. Si indaga per cercare di risalire ai responsabili.

