Nasconde due pistole nel cassetto in camera da letto: arrestato 22enne

In una cassettiera della camera da letto, durante una perquisizione in un appartamento a Cardito, i poliziotti hanno sequestrato una pistola “Usp Compact” calibro 9x19 con 8 cartucce, e una pistola “Beretta” con 7 cartucce, entrambe le armi con matricola abrasa, e 5 bustine contenenti 4,5 grammi circa di marijuana. G.A., 22enne di Cardito, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento e anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.