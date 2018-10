Nascondeva 51 dosi di cocaina: in manette 25enne di Sant'Agnello

Martedì 9 Ottobre 2018, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'AGNELLO - Nascondeva droga e contanti: così per Domenico Pulzella, 25enne di Sant'Agnello, è scattato l'arresto. Il giovane è stato fermato per un controllo nel piazzale antistante la stazione Eav di Vico Equense, dove sostava a bordo di una 500L. Un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Marco La Rovere, che hanno immediatamente perquisito Pulzella per poi passare al setaccio anche la sua abitazione. In questo modo i militari hanno rinvenuto 51 dosi di cocaina e 1.970 euro in contanti. Alla fine, il giovane è finito in manette in attesa del processo per direttissima davanti al Tribunale di Torre Annunziata.