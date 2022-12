Con centinaia di migliaia di turisti attesi a Natale e nella notte di Capodanno resta centrale il tema del trasporto pubblico. Va sciolto nel giro di due settimane il nodo relativo ai prolungamenti del 25 dicembre e di San Silvestro. Prosegue infatti senza sosta il braccio di ferro tra Anm e sindacati, nel tentativo di assicurare a turisti e napoletani, metropolitane, bus e funicolari nei giorni chiave delle festività natalizie. Se con Anm le trattative restano in salita, è stato trovato l'accordo in Eav. A tracciare la strada da seguire è stato ieri il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi: «Il nostro obiettivo è prolungare il servizio per garantire la mobilità a turisti e cittadini. È in corso una discussione tra l'azienda e sindacati ma penso che arriveremo a una soluzione e ci auguriamo che il prolungamento ci sia».

APPROFONDIMENTI Capodanno, tornano fuochi e concertone: «Eventi per 4 giorni» Luminarie, la rivola dei negozianti E ad Amalfi tornano i grandi eventi con il Villaggio di Babbo Natale

In Anm al momento è muro contro muro. I sindacati stanno tentando di aprire un tavolo di discussione che riguardi più fronti: problematiche legate sia al settore ferro, che alla gomma. E chiedono all'azienda di assumersi l'impegno di dare risposte su alcuni adeguamenti economici che i lavoratori attendono da tempo. L'azienda dal canto suo ha convocato per martedì le organizzazioni sindacali - l'incontro non sarà incentrato sui prolungamenti di Natale e Capodanno - nel tentativo di rasserenare gli animi. Un ramoscello d'ulivo nel tentativo disperato di raggiungere un accordo prima di Natale. Il Comune continua il suo pressing su Anm e ha chiesto alle segreterie sindacali di fare un passo di lato, prendendosi l'impegno di riaggiornare il tavolo nei primi giorni di gennaio, per affrontare tutte le questioni. Ma cosa chiedono i sindacati? «Sicurezza sui luoghi di lavoro, miglioramento delle condizioni lavorative, aggiornamento delle condizioni retributive, l'applicazione di politiche sul welfare, armonizzazione e omogeneizzazione interna tra i vari settori». Ezio Monetta della Cisl spiega: «L'azienda è da tempo che temporeggia e non dà risposte su diverse vertenze aperte. Si spera che possa garantire almeno l'impegno a chiudere questioni sospese per far sì che si possa serenamente discutere dei prolungamenti necessari, per la soddisfazione di turisti e dei nostri concittadini».

L'intesa trovata con le organizzazioni sindacali lunedì 5 dicembre per i servizi di Natale e Capodanno è stata confermata ieri con la firma di un accordo sottoscritto oltre che da Filt, Fit, Ugl e Cisal anche dalla Confail. Eav si è impegnata a riconoscere entro il mese di dicembre 2022, per il ristoro delle bollette, 100 euro per tutti i dipendenti e ulteriori 155 euro per coloro che effettueranno le prestazioni nei pomeriggi del 25 e del primo gennaio. Inoltre l'azienda riconoscerà, laddove i ristori governativi saranno disponibili nei conti aziendali, ulteriori 200 euro sotto forma di welfare per tutti i dipendenti. Il segretario generale della Fit-Cisl Campania, Alfonso Langella, rimarca: «Con Eav abbiamo trovato un'intesa che rivoluziona l'idea del trasporto pubblico in Campania rispetto al passato, dando la possibilità soprattutto ai tantissimi turisti che arriveranno a Napoli di spostarsi con i mezzi pubblici. Contiamo di farlo anche per Anm e, grazie alla disponibilità dei lavoratori, aprire così una nuova pagina che consenta di lasciarci alle spalle le carenze e i disservizi». Un'apertura che fa ben sperare. Eav ha manifestato la volontà - nei giorni i cui sono previsti i prolungamenti - di voler effettuare il servizio nella tratta ferroviaria Napoli-Sorrento (Circumvesuviana) e sulla tratta Montesanto-Torregaveta (Cumana). L'intenzione dell'Eav è quella di applicare turni da 8 ore - da quanto spiegano i sindacalisti - su di un nastro di esercizio compreso tra le 7 e le 21. Inoltre, per quanto riguarda il servizio su gomma sarà effettuato sulle isole di Ischia, Procida e sulla zona di Sorrento.