Sabato 23 Marzo 2019, 10:18

Quello che doveva rappresentare l'evento sportivo dell'anno per Pompei, che oltre agli Scavi e al Santuario non ha nulla da mostrare, si è trasformato in un incubo per gli organizzatori e in una brutta figura per la città. I numeri per il successo annunciato di «CorriAmo Pompei» c'erano tutti: mille partecipanti da tutta Italia, tutti i posti letto della città prenotati, bar e ristoranti pronti per il sold out di primavera, un periodo dormiente per gli affari cittadini. Invece si è materializzato l'incubo peggiore per chi organizza eventi di tale respiro nazionale: a meno di 48 ore dalla manifestazione, per l'assenza dei vigili urbani, la maratona è stata annullata.IL FORFAITLa comunicazione è arrivata via mail, con la posta elettronica certificata, a firma del vicesindaco e assessore alla polizia municipale, Carmine Massaro, e dal comandante dei vigili urbani, colonnello Gaetano Petrocelli. Eppure i responsabili dell'associazione «Terra dello Sport» - organizzatrice della manifestazione - hanno presentato al Comune, che tra l'altro ha concesso il patrocinio morale, una nota con la quale si impegnavano a «prendere in affitto i caschi bianchi a loro spese», così come previsto dal nuovo regolamento municipale. Sul tavolo delle trattative tra sindacato e amministrazione comunale, riunitosi ieri mattina, è saltato l'accordo. Per garantire l'ordine, la viabilità e la sicurezza pubblica, domani sarebbero dovuti scendere in strada almeno 10 agenti municipali. I vigili disposti a lavorare di domenica, invece, erano 4. Ragion per cui la manifestazione di richiamo nazionale, nonostante i caschi bianchi fossero stati «prenotati» da mesi da un privato organizzatore, è stata cancellata. Questo accade perché, da circa un anno, il comando della polizia municipale è chiuso il sabato, la domenica, di pomeriggio e nei festivi per mancanza di fondi da parte del Comune. Circostanza che, oltre a lasciare 20mila turisti e pellegrini ogni giorno nella morsa della microcriminalità, costringe la città famosa in tutto il mondo a non poter organizzare eventi che vadano ad arricchire l'economia cittadina.