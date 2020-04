Mai un giorno di sosta, nel massimo della sicurezza e con contagio zero. Sono i numeri dell'assistenza domicliare che la Co.ad co.ad per contro della Azienda Sanitaria Napoli 1. Un Servizio di Cure Domiciliari che in tempi di lockdown ha reso necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza per evitare i contagi nel corso delle terapie. Che non sono mai state interrotte. L'assistenza garantita a 3.700 pazienti presso il loro domicilio con operatori specializzati come Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Fisioterapisti e Logopediste. Durante l’emergenza Covid-19 il servizio è stato garantito a tutti gli assistiti da 250 dipendenti, secondo tutte le norme nazionali e regionali agendo in totale sicurezza.



«Anche nel lock down siamo stati sempre presenti con i nostri servizi - dice il responsabile del servizio Maurizio Volpicelli - e tutti i dipendenti sono stati sempre presenti garantendo la salute degli assistiti, il lavoro svolto e che stiamo svolgendo ha permesso di dare una mano ai presidi ospedalieri senza dovere ricorrere ai pronto soccorso già sommersi dall’emergenza in corso, ma curando i pazienti a casa abbiamo favorito una loro maggiore sicurezza». Volpicelli continua: «Questa è una piena dimostrazione che l’interazione tra pubblico e privato può dare degli ottimi risultati, fornendo assistenza di qualità e senza mai lasciare nessuno da solo, la nostra centrale operativa è attiva e lo è sempre stata per 12 ore al giorno accogliendo le richieste di ogni singolo paziente, l’ufficio di Coordinamento ha gestito tutte le emergenze, oltre la quotidianità del servizio». © RIPRODUZIONE RISERVATA