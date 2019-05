«Noemi è anche nostra figlia. Napoli è anche questa»: nuovi striscioni per la bimba ferita

«Noemi è anche nostra figlia. Napoli è anche questa. Secondigliano è con te. Tutti preghiamo per te». È il nuovo striscione affisso nella notte ai cancelli dell'ospedale Santobono dove è ricoverata la piccola gravemente ferita nella sparatoria di piazza Nazionale. Sullo striscione c'è anche una foto della piccola sorridente. Dalle ore immediatamente successive al ricovero di Noemi, l'ingresso del Santobono è stato invaso da espressioni di sostegno e solidarietà. Non si arresta il flusso di cittadini che arrivano dai quartieri più diversi di Napoli per lasciare il loro messaggio a Noemi e ai suoi familiari e di bambini che attaccano alle ringhiere del cancello peluche e giocattoli. E stasera si svolgerà un rosario, con una fiaccolata. In tarda mattinata è atteso il nuovo bollettino medico sulle condizioni della piccola.

Giovedì 9 Maggio 2019, 11:19

