Noemi, il ferito intercettato in ospedale ha rivelato il nome del killer

Mercoledì 19 Giugno 2019, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 15:46

Parla dell'agguato e indica il nome di chi ha cercato di ucciderlo, Salvatore Nurcaro, l'uomo di 31 anni ritenuto il vero obiettivo di Armando Del Re che, in piazza Nazionale, a Napoli, lo scorso 3 maggio, ha sparato e ferito gravemente anche la piccola Noemi e la nonna. A rivelarlo è una intercettazione ambientale captata dagli inquirenti in ospedale dove il 31enne venne ricoverato dopo essere stato gravemente ferito nell'agguato. L'intercettazione è stata consegnata al Tribunale del Riesame di Napoli che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Armando e Antonio Del Re, i due fratelli arrestati rispettivamente in provincia di Siena e in provincia di Napoli, lo scorso 10 maggio, nel corso in un blitz congiunto di carabinieri, polizia e guardia di finanza, coordinato dalla Procura partenopea.