Ritrovata la statua di Bernadette rubata nella chiesa di San Vincenzo Ferrari: era in vendita al mercatino rionale

Sabato 21 Ottobre 2017, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo e radiomobile di Nola, effettuando perquisizioni locale e personale disposte dalla Procura di Nola, hanno rinvenuto una statua di gesso di 50 cm raffigurante Bernadette e due vasi per fiori di marmo di 20 cm.Il materiale era stato rubato la notte del 18 ottobre dalla chiesa di San Vincenzo Ferrari in via Polvica di Nola e il parroco ne aveva denunciato il furto la mattina stessa. Ora era esposto in vendita su una bancarella in un mercato rionale in via Mazzini.Identificato l’attuale detentore, un 46enne di Scisciano già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici, che adesso dovrà rispondere di ricettazione.