CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Settembre 2018, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccio in strada e consegne di droga a domicilio. Appuntamenti via sms e chat, con utilizzo di parole in codice. Droga e armi a portata di mano e custodite dalle donne. Vari nuclei familiari impegnati nella gestione delle singole piazze nel rione Provolera. Il blitz della scorsa notte ha portato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 indagati, accusati di detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana e detenzione illegale di armi.L’inchiesta, chiusa a giugno, è partita a gennaio dello scorso anno, subito dopo l’agguato che quasi costò la vita al giovane incensurato Vittorio Nappi. Una delle ipotesi portava al mondo dello spaccio del rione Provolera, uno dei quartieri più caldi, stretto tra nuove leve e gruppi storici legati alla famiglia dei «bicchierini», il soprannome affibbiato ai Venditto.