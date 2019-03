Nozze trash al Maschio Angioino, parla il custode: «Il Comune finge di stupirsi, io non c'entro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:00

«A parte il suono delle trombe, nel cortile del Castello giovedì non è accaduto nulla che non si potesse fare». A parlare è Enrico Serino, uno dei custodi del Maschio Angioino, il simbolo della città finito nell'occhio del ciclone dopo il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, incensurata vedova del boss Genny MacKay, ex leader degli Scissionisti, personaggio tra gli ispiratori di «Gomorra» la serie. A poche ore dalle nozze trash con diretta tv su Canale 5, complice la festa per la consegna della cittadinanza onoraria al regista Ferzan Ozpetek, la Sala dei Baroni è piena di politici e cronisti. Giù negli uffici, nel cortile e sotto i portici del Maschio Angioino, gli impiegati di Napoli Servizi, i custodi e i dipendenti amministrativi parlano tra loro preoccupati: «Non dovevamo controllare noi - sospira a voce alta una delegata ai matrimoni - L'ingresso del castello non è di nostra competenza. Ora ci chiedono relazioni su relazioni e vogliono darci la responsabilità». Poi la donna vede passare un gruppetto di turisti - ieri non tantissimi - e si chiude in ufficio. Ed ecco che, intorno alle 13, quando si è appena conclusa la cerimonia per Ozpetek, spunta di nuovo Serino, di ritorno nel suo ufficio. Sguardo disponibile e cappello in testa. Un signore distinto lo saluta e lo ringrazia.