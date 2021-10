Nunzia Reale, ritrovata in un parco pubblico la donna scomparsa da Secondigliano

È stata ritrovata nel parco pubblico del Rione dei Fiori “Emilia Laudati” dopo più di 24 ore Nunzia Reale. La 49enne si era allontanata dalla sua abitazione nel centro di Secondigliano nella mattina di mercoledì e da allora si erano perse le sue tracce.

La donna sta bene ed è stata riportata a casa e la famiglia ringrazia tutti coloro che si sono attivati nella sua ricerca.

Il caso era finito anche all'attenzione del programma di Rai3 “Chi l'ha visto?” in cui i figli hanno chiesto aiuto in un accorato appello in direttai: «L’abbiamo cercata in tutta Napoli, aiutateci a trovare mamma».

Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi.