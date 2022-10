Nuova buvette del Mercadante, ghiottonerie preparate da «Eva»

Nuova buvette del Mercadante di Napoli, nuovo spazio bar nel foyer del Teatro: da quest’anno gestito dalla cooperativa sociale E.V.A. creata nel 1999 per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e i minori e ora impegnata a sostenerle l'inserimento nel mondo del lavoro. Tra le varie proposte, difatti ci sono le delizie preparate da le donne de “Le ghiottonerie di casa Lorena”, laboratorio gestito dalla stessa cooperativa a Casal di Principe in un bene confiscato alla criminalità organizzata e finalizzato a sostenere l’autonomia economica di vittime.

La cooperativa ha complessivamente 5 centri anti-violenza e tre case rifugio in Campania, dove porta avanti l'impegno nel sostenere i percorsi di autonomia economica delle donne in un contesto così complesso come il territorio regionale.