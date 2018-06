Pomigliano, nuovo sit in dei Cub sotto casa del ministro: «Uè, Di Maio, allora?»

Martedì 12 Giugno 2018, 09:46 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 09:50

Pomigliano. La casa di Pomigliano del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sta diventando una sorta di meta del pellegrinaggio di disoccupati e licenziati. Stamattina è stata la volta dei senza lavoro del Consorzio Unico di Bacino, da anni senza stipendi e senza incarichi dopo che erano stati assunti dalla Regione per sostenere e incentivare la raccolta differenziata.I CUB hanno affisso due cartelli davanti alla casa di Di Maio, in via Abate Felice Toscano. In uno c'è scritto «Uè uè, Di Maio, allora?», quasi come a voler sollecitare le musure promesse dal leader cinquestelle in campagna elettorale. Nell'altro striscione c'è invece il riferimento alla vertenza dei cinque operai Fiat Pomigliano licenziati dopo aver manifestato contro l'amministratore delegato Sergio Marchionne, uno dei quali, Mimmo Mignano, quando la corte di Cassazione ha confermato il licenziamento, è andato la settimana scorsa sotto casa del ministro minacciando di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. Di Maio è stato poi in ospedale a trovarlo e a dargli la sua solidarietà.