Nuove leve nel traffico di droga, una fermata sul monopattino

Nuove leve arruolate nel traffico di droga nel Napoletano. A lanciare l'allarme i carabinieri che spiegano di aver arrestato un 21enne di Caivano e una 22enne del Parco verde. Uno vendeva la droga spostandosi con il monopattino elettrico, sequestrato così come i 30 grammi di crack che il ragazzo stava preparando in dosi all’interno di un androne condominiale. La 22enne, invece, è stata fermata in strada e controllata La perquisizione, effettuata anche nella sua abitazione, ha permesso di rinvenire e sequestrare 50 grammi di hashish, 430 euro in contanti e un telefonino.

