Domenica 24 Marzo 2019, 15:27

Nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale disposti su tutto il territorio cittadino dal comandante della Polizia municipale di Napoli, generale Ciro Esposito, questa mattina gli uomini dell’unità operativa di Soccavo-Pianura, diretta dal capitano Michele Esposito,coordinati sul posto dal capitano Vincenzo Ferraiuolo, hanno effettuato un’operazione all’interno dell’area di competenza.Nello specifico sono stati effettuati sequestri di circa 150 kg di frutta, verdura e ortaggi posti in vendita da ambulanti, ai bordi della strada, senza alcuna autorizzazione. Inoltre è stato sequestrato un ingente quantitativo di rotoloni di carta assorbente, posti in vendita abusivamente ai bordi di un marciapiede. Sono stati elevati anche verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.