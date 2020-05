La camorra torna a uccidere nel Napoletano: freddato sotto casa il fratello del boss

La camorra torna ad uccidere ad Acerra e lo fa centrando un obiettivo di peso nel territorio. Nel primo pomeriggio, a pochi passi da casa sua, in via Calzolaio, è stato infatti ucciso a colpi d'arma da fuoco il pregiudicato Pasquale Tortora, 40 anni, fratello del boss Domenico, soprannominato Mimì lo stagnaro.

L'agguato è avvenuto in pieno centro, in via Calzolaio, a pochi passi dal duomo della città. Una strada stretta ma nodale e strategica per la viabilità locale. Non si sa se qualcuno abbia visto quanto accaduto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della caserma di Castello di Cisterna. I militari hanno isolato tutta la zona in cui è avvenuto il fatto di sangue.

