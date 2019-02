Freddato tra la folla, la vendetta trasversale al mercato del pesce di Mugnano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:00

Un colpo di pistola alla nuca, esploso da distanza ravvicinata da due uomini giunti in via Machiavelli a bordo di uno scooter. Nel mirino dei killer è finito Giovanni Pianese, 63 anni, venditore ambulante di prodotti ittici e operaio saltuario al mercato di Mugnano, in via Pietro Nenni. L'esecuzione è avvenuta ieri sera, poco dopo le 19,30, a due passi dal distretto sanitario cittadino. Pianese, conosciuto in città con il nomignolo di «Pelle 'e can», è stato freddato a pochi metri dalla sua abitazione. Con ogni probabilità la vittima, sposato e padre di due figli, stava rientrando a casa quando è stato raggiunto dai sicari. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i militari dell'Arma della Compagnia di Marano, diretta dal capitano Gabriele Lo Conte.