Anziano ammazzato a Mugnano, s'indaga sui rapporti tra il figlio e i clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si rafforza la pista della vendetta trasversale per l'omicidio di Giovanni Pianese, il 63enne ucciso l'altra sera a Mugnano, in via Machiavelli, da due sicari giunti a bordo di uno scooter. A insospettire gli inquirenti è soprattutto la figura di Saverio Pianese, figlio della vittima, ritenuto affiliato al clan degli Abete-Abbinante-Notturno, egemone in alcune zone a nord di Napoli.