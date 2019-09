Martedì 3 Settembre 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 16:53

Operazione anti contrabbando dei carabinieri della compagnia di Marano, che hanno eseguito controlli nei comuni di Mugnano, Marano, Villaricca e Melito. Sei i contrabbandieri denunciati. I militari dell'Arma di via Nuvoletta, agli ordini del capitano Gabriele Lo Conte, hanno sequestrato 400 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo di oltre dieci chilogrammi. Due i contrabbandieri denunciati nel comune di Marano, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Operavano rispettivamente in via Marano-Pianura e in via San Rocco. Gli altri quattro sono stati individuati e denunciati nei comuni di Melito, Villaricca e Mugnano. Per i recidivi potrebbe essere proposto il Daspo urbano. In totale sono stati sequestrati quattrocento pacchetti di "bionde". Sul mercato avrebbero fruttato circa 1500 euro.