Coltiva cannabis sul balcone, le foglie nei barattoli del miele: arrestato nel Napoletano

Martedì 22 Ottobre 2019, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Ottaviano hanno arrestato un 65enne per coltivazione e detenzione di stupefacente.L’uomo è stato sorpreso mentre curava una pianta di cannabis nascosta sul balcone della propria abitazione.perquisendo l’appartamento hanno trovato poi altre foglie della stessa pianta, in fase di essiccatura all’interno di cassette di legno, nonché marijuana già essiccata e pronta per il confezionamento tenuta in barattoli per il miele.Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato un chilo e 200 grammi di droga. L’uomo verrà processato per direttissima.