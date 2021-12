Ounas rapinato a Posillipo, preso il bandito: 44 anni, era affidato ai servizi sociali

Lo aveva seguito da piazza Europa, dove il calciatore era uscito dalla tangenziale, al termine di una mattinata di allenamento a castel Volturno. Lo aveva notato per l’auto nuova e costosa - una Lamborghini - senza sapere che fosse un calciatore del Napoli. Finisce in cella il 44enne C.D.P. con precedenti specifici: era stato condannato per rapina e stava svolgendo i servizi sociali presso un distributore di benzina.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Ounas rapinato a Napoli: sotto osservazione tutti i video di via... IL CASO Ounas rapinato a Napoli: «Ho avuto paura, ma ora...

Sabato scorso ha rapinato il calciatore del Napoli Ounas, puntandogli un’arma al viso (rapinandogli bracciali e oggetti preziosi per tremila euro), secondo quanto emerge dalle indagini della Mobile. Difeso dal penalista Valentino Di Ludovico, il rapinatore oggi è atteso dal gip per la convalida del fermo.