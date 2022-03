Centodieci paletti abusivi installati per delimitare posti auto nei Quartieri Spagnoli, ma senza alcuna autorizzazione. Partendo da via Galluppi, dove ne sono stati rimossi, proseguendo per vico Lungo Gelso, via Speranzella, vico Lungo San Matteo, fino ad arrivare a via Montecalvario: operazione legalità dei vigili urbani. E gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa eliminazione di tutti gli abusi.