Domenica 23 Giugno 2019, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 20:31

Decine di bambini ricoverati nei pronto soccorso con bolle e chiazze rosse in diverse parti del corpo: foto e video arrivano via Facebook per una domenica di terrore per le famiglie. Oggi, infatti, era la giornata di inaugurazione del parco e c'erano centinaia di bambini e ragazzini nelle piscine.Nel pomeriggio sono comparse sui corpi dei piccoli le prime bolle, sono arrivate le ambulanze mentre le mamme hanno cominciato a verificare le condizioni dei propri figli. In tanti si sono diretti ai pronto soccorso per far medicare i bambini, scatenando poi sui social la propria rabbia.Ancora non è chiaro cosa è avvenuto. Forse è stato immesso troppo cloro nell'acqua. Secondo alcuni testimoni l'acqua, ad un certo punto, avrebbe cambiato colore e dal quel momento sul corpo dei bambini sono comparse le chiazze rosse. Di certo sono arrivate decine di ambulanze smistate negli ospedali della zona ma anche al Santobono.Sono 150 i bambini che sono stati ricoverati: 100 sono stati dirottati all'ospedale Santobono, gli altri nei presidi di Pozzuoli e Giugliano.Su disposizione dell'Asl Napoli 2 Nord la struttura è stata chiusa. «Una domenica di passione per i bagnanti che hanno scelto di ripararsi dalla calura di questi giorni recandosi al Pareo park - commenta il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - Momenti di grande preoccupazione accompagnati da qualche tensione per la mancanza di informazioni e di spiegazioni da parte del personale che, stando a quanto denunciato sui social da alcuni presenti, non si è fatto trovare sul posto. Chiediamo che si faccia subito chiarezza sull'episodio risalendo alle cause che hanno comportato questi problemi ai bagnanti più piccoli, per evitare conseguenze peggiori».