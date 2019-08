Panico in piazza Garibaldi: rissa e coltellate tra immigrati

Martedì 13 Agosto 2019, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 19:47

Momenti di panico in piazza Garibaldi dove, in pieno pomeriggio, si sono affrontati ed accoltellati due extraxcomunitari. Il tutto è accaduto tra la gente in piazza che terrorizzata ha iniziato ad urlare scappando via. Ad intervenire per primi sono stati gli uomini della poliza locale che sorvegliavano la zona è che hanno chiamato l’ambulanza del 118. Non si sa ancora nulla dei due autori della rissa che sono stati condotti rispettivamente, al San Giovanni Bosco ed al Loreto Mare per ferite da arma da taglio.«Siamo sconvolti – dichiara Adelaide D’Ario del Comitato quartiere Vasto – e senza più sicurezza. In questa settimana di ferragosto la situazione è fuori controllo e le risse sono aumentate. Tutto parte all’improvviso da ragazzi spesso ubriachi che non esitano a portare scompiglio in strada. Abbiamo paura anche solo di andare a fare la spesa perché non è difficile essere coinvolti. Chiediamo l’intervento delle istituzioni perché non possiamo andare avanti in questo modo».