Pappagalli in gabbia nello stabilimento balneare di Procida: denunce e sequestri

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:18

Due pappagalli tenuti in una piccola gabbia in un lido a Procida sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo Cites intervenuti sul posto insieme a personale veterinario della Asl di Napoli. Ad allertare i militari è stata una cittadina che ha notato i due pappagalli costretti in una gabbia troppo piccola, nella quale non potevano vivere in salute e non riuscivano neanche ad effettuare un'apertura alare completa.I carabinieri sono intervenuti nello stabilimento e hanno sequestrato i due esemplari di psittacus erithacus, affidandoli alla Asl per la custodia. Il titolare del lido è stato denunciato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.