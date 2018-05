Giovedì 10 Maggio 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stile è quello della villa dei Savastano, con stoffe e ori a rendere pomposo il design di mobili e pareti. La location non è il set di Gomorra. Qui la finzione cinematografica cede il passo alla realtà. Perché questa casa esiste davvero. E’ dietro la porta di uno degli appartamenti nei palazzi di periferia al Parco Verde di Caivano. E’ la casa di Pasquale Fucito, alias ‘o marziano, per gli inquirenti manager della droga venduta nelle piazze di spaccio della zona. Le foto dell’appartamento sono tra gli atti depositati al Riesame nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli (pm Mariella Di Mauro del pool guidato dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli), che di recente ha coinvolto Fucito e il suo amico carabiniere Lazzaro Cioffi, oltre a una serie di persone ritenute a vario titolo partecipi degli interessi illeciti del gruppo.Quelle foto danno l’idea del tenore di vita di Fucito. La casa è un misto di sfarzo e kitsch, di ori e strass, di statue e rasi, con uno stile che richiama molto quello dei personaggi di Gomorra. Dal soffitto pendono cristalli, swaroski impreziosiscono le maniglie delle porte e le rifiniture dei bagni. Di strass sono tempestati la vasca e i sanitari, mentre stoffe pompose e rifiniture laccate in oro sono in tutto il resto della casa, dal salotto alla camera da letto, alla cucina. Negli angoli di ogni stanza ci sono statue di animali in bella mostra: sono cani, pantere e pavoni. Un grande leone, immancabilmente in oro anche quello, è invece nella camera da letto, messo come a fare la guardia alla stanza dove il boss dormiva e si concedeva momenti di relax. E poi specchi, tanti, parati e faretti un po’ ovunque, per dare luce a uno sfarzo che, secondo gli inquirenti, deriverebbe dai loschi traffici gestiti attorno all’affare droga.