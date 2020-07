Parco Verde di Caivano, via le grate abusive e telecamere per lo spaccio di droga

LEGGI ANCHE

Gli agenti del Commissariato di Afragola e i militari della Tenenza Carabinieri di Caivano e della Compagnia Carabinieri di Casoria, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del personale del IV Reparto Mobile di Napoli, del X Reggimento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Caivano, hanno realizzato una operazione “alto impatto” nel Parco Verde di Caivano per individuare e rimuovere manufatti abusivi e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.Le operazioni di bonifica dei cinque isolati interessati dal controllo hanno consentito di sequestrare 2 microcamere di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio e di rimuovere recinzioni abusive nelle aiuole comuni in cui erano stati installati dei manufatti in legno., grate, porte blindate e “gabbie” in ferro, abusivamente installate allo scopo di agevolare l’ attività di spaccio.