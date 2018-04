Martedì 24 Aprile 2018, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2018 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUGNANO. Auto in fiamme nel centro di Mugnano, paura tra i residenti. Sarebbero più di una le autovetture avvolte dalle fiamme. Paura tra gli abitanti di via Alcide De Gasperi, svegliati da un odore acre. Molti cittadini sono scesi in strada. La strada, nel giro di pochi minuti, è stata avvolta da una nuvola di fumo. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, provenienti dalla vicina Scampia. Non ancora chiara la dinamica dell'accaduto, al vaglio dei militari dell'Arma della stazione di Mugnano e della Compagnia di Marano, diretta dal capitano Lo Conte.