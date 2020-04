Maltempo, alveo in piena: pecore morte e rifiuti sull'arenile nel Napoletano

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arenile di Licola trasformato in una discarica a cielo aperto. E' questo lo scenario in cui si presenta oggi la spiaggia dopo le piogge delle ultime ore. Ci sono carogne di pecore e gatti, pneumatici e arredi dismessi come divani lungo tutto l'arenile. Tutto portato lì dalle onde del mare dopo la piena dell'Alveo dei Camaldoli tra ieri sera e stamattina. "E' una vergogna lo stato in cui versa adesso la spiaggia di Licola - dichiara Umberto Mercurio, presidente dell'associazione Licola Mare Pulito -. Siamo stanchi e stufi di tutta questa situazione che dura ormai da troppo tempo. Adesso anche le pecore morte lungo l'arenile, siamo arrivati al paradosso".