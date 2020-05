LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nei pressi della stazione metropolitana di Chiaiano. L'anziana ferita gravemente intorno alle 10 di questa mattina, è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli dove è stata trasportata d'urgenza dall'ambulanza del 118 intervenuta durante i primi soccorsi.nata in provincia di Avellino ma residente da molti anni nel quartiere dove è avvenuto l'incidente Gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'investimento e avviato le indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Il veicolo è stato sequestrato e i poliziotti municipali hanno richiesto I test tossicologici per il conducente come previsto dalla prassi in questi casi.degli incidenti stradali, inclusi gli investimenti. Uno dei primi effetti della fase 2 è stato proprio l'aumento significativo della circolazione veicolare in tutti i quartieri di Napoli a partire dalle prime ore del mattino di oggi.