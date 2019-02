«I pentiti devono morire abbruciati», identificati i cinque autori del raid di Castellammare: due sono minorenni

Martedì 19 Febbraio 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 07:05

«Così devono morire i pentiti, bruciati». L'inquietante messaggio era stato lanciato la notte dell'Immacolata, in uno dei quartieri a rischio di Castellammare, proprio mentre in centro era in corso la festa autorizzata. Una grossa pira di legno era stata data alle fiamme con uno striscione che portava la firma del clan D'Alessandro, colpito due giorni prima da arresti eccellenti, ed un manichino impiccato a rafforzare il messaggio intimidatorio.Stamattina, i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia e i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dal sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione a tre misure cautelari nei confronti di Francesco Imparato, Antonio Artuso e Daniele Amendola, ritenuti responsabili dei reati di istigazione a delinquere con l’aggravante delle finalità mafiose.I tre, insieme a due 16enni per i quali procede la Procura per i minorenni, sono ritenuti gli autori di quell'inquietante messaggio della camorra. Il gruppo Imparato, i cosiddetti paglialoni, è ritenuto satellite del clan D'Alessandro nel rione Savorito di Castellammare, il bronx Faito, piazza di spaccio di droga tra le più attive del Napoletano. Imparato, Artuso e Amendola sono stati raggiunti dal divieto di dimora in Campania.