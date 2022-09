Piano di Sorrento, riorganizzazione dei festeggiamenti esterni del Santo Patrono San Michele Arcangelo

PIANO DI SORRENTO - In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste per i prossimi giorni, con un fronte perturbato che andrà ad interessare la Campania e la Penisola Sorrentina con precipitazioni anche a carattere temporalesco che non solo possono pregiudicare la realizzazione degli spettacoli anche con danni economici all’ente, ma che possono soprattutto mettere a rischio la pubblica incolumità e l’ordine pubblico, la Giunta comunale con propria deliberazione adottata in data odierna ha determinato una riorganizzazione dei festeggiamenti esterni in occasione della festività del Santo Patrono.

Sono differiti ai giorni 6, 7 e 8 ottobre sia lo svolgimento della “Fiera di San Michele” (stands) che gli spettacoli musicali inizialmente previsti per i giorni 28, 29 e 30 settembre, secondo il seguente programma:

6 ottobre Piazza Cota ore 21.00: Anastasio in concerto

7 ottobre Piazza Cota ore 21.00: La Maschera in concerto

8 ottobre Piazza Cota ore 21.00: Andrea Sannino in concerto

Resta confermata per il 29 settembre alle ore 10.00 la deposizione da parte dell’Amministrazione comunale di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, con l’esibizione del complesso bandistico “Città di Sorrento”; l’Amministrazione si recherà poi in Basilica per partecipare alla solenne celebrazione eucaristica delle ore 11.30.