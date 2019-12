Picchia la moglie davanti alla metropolitana di Scampia, arrestato

Due agenti della polizia penitenziaria in servizio a Napoli Poggioreale, nei pressi della metropolitana di Scampia Secondigliano, a Napoli, intervengono e fermano con non poca difficoltà un uomo che infieriva con violenza sulla propria compagna. Lo rende noto l'Osapp.



Tra l'uomo e i poliziotti penitenziari c'è stata una colluttazione scaturita quando l'uomo ha cercato di estrarre l'arma d'ordinanza dalla fondina. Alla fine, con la collaborazione, di altri agenti del carcere di Secondigliano, coordinati dal comandante Pasquale Colucci, l'uomo è stato fermato.



Per il segretario provinciale dell'Osapp di Napoli, Luigi Castaldo, anche all'esterno dei penitenziari «gli agenti della penitenziaria non si sottraggono al proprio dovere e al proprio giuramento, dimostrando coraggio e lealtà».



L'Osapp mette in evidenza «l'importanza della tenuta delle fondine, specie nei servizi esterni ed in luoghi pubblici ed allo stesso tempo le elevati dote professionali dei poliziotti penitenziari intervenuti in questo caso, laddove hanno evitato che la situazione degenerasse in peggio. Ai poliziotti penitenziari coinvolti - infine - va il plauso per aver difeso una donna». © RIPRODUZIONE RISERVATA