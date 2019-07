Martedì 16 Luglio 2019, 13:20

Un 56enne è stato arrestato per maltrattamenti dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Dante. Si tratta di un cittadino srilankese irregolare sul territorio accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.I poliziotti sono intervenuti ieri pomeriggio in via Salvator Rosa dove hanno trovato una donna con delle vistose ferite sul corpo. La vittima ha dichiarato che l'autore del gesto era il marito, che è stato quindi bloccato poco distante. Alcuni minuti prima una discussione tra i due coniugi era degenerata nell'aggressione e nel ferimento della donna. All'uomo è stato sequestrato un cacciavite.