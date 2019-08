CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Agosto 2019, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 23:15

L’uomo si avvicina ai cassonetti dell’immondizia, completamente vuoti di primo mattino, accosta l’auto, apre il bagagliaio e prende un grosso sacchetto di spazzatura. L’uomo nemmeno fa caso al gruppetto di persone sedute su un muretto del marciapiede di fronte. Quel gruppetto di persone, invece, fa caso all’uomo: mentre sta per gettare il suo saccone nel cassonetto in due si alzano dal muretto, si avvicinano e si presentano: «Polizia municipale, lei è in contravvenzione, favorisca i documenti».