Pista ciclabile attesa dal 2015 e mai realizzata al Corso Umberto

Giovedì 9 Maggio 2019, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pista ciclabile al Corso Umberto, promessa, deliberata, ma mai realizzata. Si sono incontrati, nei giorni scorsi, comitati, cittadini e commercianti per fare in modo che sia realizzata l’opera in tempi brevi e che non resti solo una promessa. «Faremo ricorso contro chi si opporrà a quest’opera – dice Rosario Stornaiuolo di Federconsumatori – in quanto c’è una delibera del Comune che non può essere disattesa».Un iter progettuale che già dal 2015 ha visto l'Amministrazione Comunale presentare i primi rendering della ciclabile. L’idea partorita direttamente nelle stanze di Palazzo San Giacomo è subito piaciuta avvalorata anche dal forte numero di ciclisti che quotidianamente, per effetto anche della connessione intermodale con la stazione centrale, si muove sulla tratta stradale che parte da piazza Garibaldi e giunge a piazza Municipio. Nel 2016 arriva l’opportunità di un finanziamento del Ministero dell’Ambiente. Gli uffici dell’Assessorato alle Infrastrutture producono il progetto e dopo un anno arriva anche l’ok ministeriale che lo approva e finanzia.«Vogliamo capire cosa sia successo, - dice Luca Simeone del Comitato dei ciclisti napoletani – in quanto abbiamo paura che ci sia il serio rischio di perdere il finanziamento accordato. Non possiamo permetterlo e stiamo valutando legalmente come scongiurare tutto ciò. L’infrastrutturazione ciclabile di Corso Umberto – continua Simeone - deve essere il presupposto per liberare le preferenziali dalla sosta abusiva, garantire agli autobus di non intrappolarsi nel traffico, permettere a chi si muove in bici di farlo in sicurezza, bloccare la sosta abusiva ed illegale e ridurre inquinamento e traffico».