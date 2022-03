Aree verdi trasformate in nascondigli. Nei giardinetti a Soccavo, in via Romolo e Remo, i carabineiri hanno rinvenuto anche una pistola Heckler e Koch GmbH Usp Expert automatica, con matricola abrasa, 8 proiettili calibro 45 e un colpo in canna. L’arma era in un’area abbandonata in Via Romolo e Remo. Nello stesso luogo anche 56,5 grami di marijuana e 14 di hashish.