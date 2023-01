Pizzaioli, estetisti e parrucchieri: locali chiusi e multati a Napoli

Continuano i controlli in piazza Garibaldi a Napoli e nelle zone limitrofe. Dove è scattato un arresto: 48enne deve scontare la pena di un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Denunciata invece la titolare di un salone di bellezza, che non aveva provveduto alla formazione e nemmeno alla visita medica obbligatoria. L’esercizio commerciale è stato anche sospeso dagli stessi militari del N.i.l. e del N.a.s. per inosservanze del regolamento comunale. Per la parrucchiera, una sanzione di 11mila euro.





Ancora: il titolare di una ditta edile impegnata in un cantiere in via Amerigo Vespucci è stato denunciato per la. Sanzione di 8mila euro. Quanto allachiuso un panificio in via Firenze: sequestrati anche 80 chili di prodotti. Poi, multata la titolare di unain via Bologna, dove sono stati sequestrati 350 chili di dolciumi privi di tracciabilità, e il proprietario di unaa corso Novara. In questo caso i Carabinieri hanno sospeso la linea produttiva della cucina per carenze igieniche sanitarie e strutturali e hanno sequestrato 75 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Ultima sanzione, per la titolare di unin via Pignatelli dove i carabinieri hanno accertato inosservanze del testo unico sulla sicurezza.