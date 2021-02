I carabinieri hanno sequestrato 163 dosi di crack e 110 di cocaina nel corso di controlli eseguiti a Pomigliano d'Arco. Nell' abitazione di un giovane di 27 anni, incensurato, in via Leopardi, nel rione 219, i militari della Compagnia di Castello di Cisterna hanno trovato il quantitativo di droga. Il 27 enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. In un' area condominiale dello stesso rione 219 sono stati sequestrati circa 8 grammi di hashish.

